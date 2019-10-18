С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Волгоградской области.

Абоненты СберМобайл могут подключить не только один из предлагаемых тарифов, но и собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями.

Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С 18 октября сервисы связи стали доступны клиентам в Волгоградской области.

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся чуть больше года назад — 26 сентября 2018 года. В настоящий момент услуги доступны в 50 субъектах Российской Федерации.

Абоненты СберМобайл могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции.

Также есть тарифы с готовым наполнением. Например, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное среди других тарифов линейки количество минут, гигабайт и СМС. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту. Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.

Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Возможность иметь качественную мобильную связь и доступ в интернет — важная потребность наших клиентов, как по работе, так и в общении с близкими и семьей. Кто-то предпочитает пользоваться мессенджерами или социальными сетями, кто-то ежемесячно совершает звонки по России — у каждого разные потребности. Поэтому СберМобайл дает возможность абонентам самостоятельно настраивать тариф: выбрать необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. Уверен, жители Волгоградской области по достоинству оценят удобство и качество услуг СберМобайл».

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Скачать мобильное приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Подключиться к СберМобайл в ближайшее время можно будет во всех отделениях Сбербанка на территории области или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

Подробнее:

sbermobile.ru

spasibosberbank.ru/partners/sbermobile