В ближайшие выходные в природном парке «Волго-Ахтубиннская пойма» планируют высадить 4000 деревьев. Участниками мероприятия могут стать все те, кому неравнодушна судьба природы.

Мероприятие по высадке саженцев пройдет 26 октября. Отправление к месту высадке состоится в 9:45 от пл. Ленина, для тех у кого нет автомобиля будет организован проезд к месту посадки и обратно, количество мест ограничено. Для участия в акции нужно взять с собой лопату/лопатку (1 на двоих), перчатки, также можно взять резиновые сапоги. Одевайтесь по погоде. Для всех участников будет организовано бесплатное питание.

По всем вопросам, связанными с участием в акции обращаться по тел. 8(905)433-07-40,WhatsApp, Viber или пишите https://vk.com/potolovski

Посадка саженцев будет способствовать закреплению почвы корнями деревьев и защитит почву от ветровой эрозии. В свою очередь восполнится объём леса, пораженный пожарами, в том числе антропогенного характера.