Порыв трубопровода горячего водоснабжения произошёл 22 октября вблизи лицея №10 в Кировском районе. «Концессии теплоснабжения» устранили аварийную течь, установив хомут на месте повреждения, однако на следующий день было установлено, что из-за износа трубы принятые меры не дали необходимого эффекта, сохранилась небольшая протечка. В результате обследования поврежденного трубопровода принято решение о капитальном ремонте изношенного участка, который будет выполнен в ближайшее время.