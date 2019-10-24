27 октября в Волгограде и Волжском разыграют по 30 000 рублей от телеканала ТНТ и нового сериала «Полярный».

В ТЦ «Ворошиловский» в Волгограде и на Площади Ленина в Волжском уже размещены сейфы ТНТ. Задача участников – получить подходящий к сейфу код. Код можно выиграть двумя способами:

Прийти в день розыгрыша, 27 октября, и выиграть код, приняв участие в интерактивах от ведущего. В Волгограде розыгрыш состоится в ТЦ «Ворошиловский» с 15:00, в Волжском — на Площади Ленина с 14:00. Выложить у себя на личной странице ВК или в Инстаграм баннер сериала «Полярный», который можно скачать через QR-код, расположенный на брендированном сейфе. Или зайти на страницу ТНТ Волгоград в сети ВКонтакте и Инстаграме и найти его там. Обязательное условие: нужно отметить в публикации профиль tntvolgograd в Инстаграм или группу «ТНТ Волгоград» в ВК. И если вы все сделали правильно, то вскоре получите сообщение: «Поздравляю! Вы можете вытянуть код от сейфа и, возможно, выиграть 30 000 рублей!».

Победителем станет тот, кто откроет сейф! Принять участие в розыгрыше все желающие.

28 октября в эфире ТНТ стартует новый комедийный сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника. Он обжился в современной Москве и занялся легальным бизнесом, но внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать за полярный круг – туда, где время как будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. В городке Полярный Витя берет на себя роль Робин Гуда, помогает местным бороться с несправедливостью и встречает свою любовь.

Смотри сериал «Полярный» с 28 октября в 21:00 на ТНТ!