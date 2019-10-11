Ещё одно памятное место приводят в порядок. На этот раз благоустройство дошло до Красноармейского района, а точнее до территории на улицах Арсеньева и Гражданской, где в честь подвигов рабочих судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны установлен памятник регионального значения — танк Т-34.

На данный момент работы уже ведутся. Рабочие уже почти завершили укладку брусчатки на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров, после чего установят садово-парковую мебель и флагштоки. В дальнейшем здесь смонтируют систему автополива и проведут озеленение.