Оператор мобильной связи Tele2 запустил в Волгограде и крупных городах области современную технологию LTE Advanced. Благодаря новому стандарту связи скорость мобильного интернета в сети выросла в несколько раз.

Кроме того, технические специалисты обеспечили покрытие в 21 населенном пункте области, где ранее вообще не было мобильного интернета и был недостаточный сигнал. Благодаря совместному проекту с администрацией области несколько десятков тысяч человек получили доступ к современным технологиям.

Что еще было сделано для технического развития сети оператора в этом году? Что изменилось для абонентов? Об этом рассказал технический директор волгоградского филиала Tele2 Ислам Шамсадов.

— Ислам, Tele2 запустила новую технологию на своей сети. Можно ли считать запуск LTE-A главным событием года для Tele2 в Волгограде?

— Действительно, запуск LTE-A одно из важных событий этого года. Оно отразится более чем на 1,5 млн человек – примерно стольким владельцам смартфонов стала доступна более высокая скорость работы мобильного интернета в их гаджетах. Среди них волгоградцы, жители Волжского, а также Городищенского, Быковского, Жирновского, Старополтавского, Фроловского и других районов области.

Технология реализована на действующей сети LTE. За счет объединения частот она позволяет заметно увеличить скорость интернета, повысить стабильность соединения. Для абонентов Tele2 это значит, что теперь можно еще быстрее отправлять и получать файлы объемом более гигабайта, передавать большие массивы данных, смотреть видео в HD-качестве без ожидания загрузки и многое другое.

Конечно, для того, чтобы использовать LTE-A нужен подходящий гаджет – шестой и более категории (Cat.6). В настройках смартфона можно увидеть соответствующую маркировку, например, LTE-A или LTE+. Почти все новые смартфоны такие возможности имеют.

Мы видим, что технология востребована: наши абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом, причем основной спрос приходится на LTE-трафик. В этом году объем 4G-трафика в сети увеличился в 3,2 раза, его доля превысила 66% и продолжает расти. В этой ситуации запуск LTE-A можно считать закономерным и важным шагом.

— В апреле оператор заключил соглашение с администрацией области. Компания обязалась инвестировать свыше 750 миллионов в развитие сотовой инфраструктуры региона. На что будут потрачены средства?

Действительно, в этом году мы заключили уже второе соглашение с администрацией области. Компания взяла на себя обязательства развивать сети не только в крупных городах, где постоянно растёт трафик, но и в отдалённых населённых пунктах. Это «белые пятна», где мобильной связи или не было вовсе, или сигнал был недостаточным. В наших планах было 28 сел, деревень, хуторов, где есть проблемы такого рода.

На сегодняшний день наше оборудование уже обеспечило покрытие в 21 населенном пункте. В каждом из них живут меньше тысячи жителей, а чаще всего сотня- полторы. Речь, например, про Маляевку, Верхний Еруслан, Нижнеосиновский, Россошинский и другие.

Сотрудничество развивается продуктивно: администрация обеспечивает помощь на всех этапах в части согласований, визирования документов, поиска подходящих земель, чтобы процесс двигался быстро и без препятствий.

Масштабный проект реализуется в кратчайшие для отрасли сроки. По нашим прогнозам, все жители этих 28 сел и деревень смогут поздравить родных и близких с Новым годом – позвонив по телефону или написав поздравления в соцсетях или мессенджерах.

— Установка базовых станций порой пугает людей, которые не знакомы с работой сотовой связи.

Установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, так же, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством РФ и контролируются уполномоченными государственными органами.

Российские нормативы и требования в области установки радиоэлектронных средств являются одними из самых жестких в мире и направлены на полное исключение опасного для здоровья воздействия электромагнитных волн.

Размещение объектов сотовой инфраструктуры, в том числе вышек, планируется так, чтобы снизить до минимума воздействие электромагнитных полей на людей. Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана так, чтобы основной сигнал был направлен выше жилых домов, промышленных зданий и сооружений. К тому же электромагнитное излучение базовых станций не постоянно — в ночные часы загрузка базовых станций практически равна нулю. В течение дня уровень излучения от базовой станции значительно ниже, чем от смартфона или домашнего радиотелефона, при том, что их уровни значительно ниже действующих в России санитарных норм. Могу уверить читателей, что беспокоиться им не о чем – как в больших городах, так и в селах и хуторах эти показатели находятся под строгим контролем.

Оправданы ли вложения для оператора в такие проекты?

Любой оператор, конечно, – коммерческая компания. Но мы понимаем, что эти затраты скорее всего, не окупятся в ближайшее время. Такие проекты мы рассматриваем с точки зрения социальной ответственности. Вместе с тем, это и не чистый альтруизм. Мне кажется, правильнее говорить об инвестициях, от которых мы не ждем быстрой и прямой отдачи.

Рынок устоялся, идет борьба за каждого абонента. Чем руководствуются люди, делая выбор? Можно сравнивать тарифные планы, качество связи, но в целом, конечным фактором выбора являются уровень доверия, лояльность, готовность рекомендовать. Когда в хуторе не было сотовой связи, и тут появилась (да еще и 4G!), то, это, безусловно, влияет на восприятие бренда. В конечном итоге, это работает на нас.

В профессиональной среде есть такой показатель – NPS (Net Promoter Score). Это индекс намерения рекомендовать оператора, им измеряется уровень лояльности абонентов. Он характеризует некую приверженность клиентов товару, услуге или компании в целом.

Tele2 демонстрирует самый высокий в отрасли уровень рекомендации абонентов. Мы стремимся удерживать лидерство по нему. Я уверен, что наши абоненты замечают и ценят наши усилия.

— Как вы видите дальнейшее развитие связи в регионе? Куда будет двигаться телеком в целом и ваша компания в частности?

— Волгоградская область вошла в число регионов, где Tele2 будет в приоритетном порядке развивать 5G. Запуск нового стандарта после развития LTE-A станет для нас следующим важным шагом.

В сентябре в Москве была запущена пилотная зона 5G. Это стало возможно благодаря сотрудничеству Tele2 и наших партнёров. Уже сейчас в тестовой зоне можно попробовать работу сети пятого поколения.

Технологически мы готовы к следующему шагу. Как только это станет возможно на государственном уровне – мы запустим новый стандарт в том числе и в Волгоградской области.