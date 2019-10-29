Волгоградцев приглашают принять участие в VII областном Фестивале «Толерантность – путь к миру», организатором которого выступают «Историко этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» и МОУ СШ №64 Красноармейского района Волгограда.

Фестиваль объединен идеями дружбы между народами, толерантности, доброты, любовью к нашей многонациональной Родине. Принять участие в конкурсе могут дети от 4 лет, их родители, молодежь, а также педагоги школ Волгограда и области.

Для участия в Фестивале необходимо предоставить заявку и творческую работу в период с 1 по 30 ноября 2019 года в оргкомитет по адресу: Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 53. МОУ СШ №64 (координатор Черкасова Наталья Евгеньевна 89054344927).

Работы на фестиваль предоставляются в следующих номинациях: рисунки на тему «Толерантность – путь к миру» (индивидуальные и коллективные); сочинения, эссе, стихи — собственного сочинения; фото; мультимедийная презентация; методические разработки уроков и внеклассных часов.

С подробным положением конкурса можно ознакомиться на сайте музея-заповедника «Старая Сарепта».

Подведение итогов 10 января.

Справки по телефону: 67-33-02