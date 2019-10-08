Жителей и гостей города приглашаю на юбилейный Горчичный фестиваль, который будет проходить в музее-заповеднике «Старая Сарепта». В этом году пройдет уже V горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта — горчичная столица». Гостей встретят играми и мастер-классами представители разных народов и культур Нижнего Поволжья.

12 октября на площадке музея-заповедника будет работать этнодеревня: русское подворье, калмыцкая кибитка, татарский и немецкий дома, где расскажут о горчице в культуре каждого народа. Наряду с развлекательной программой, гостей ждет дегустация различных видов горчичного масла. На сцене выступят творческие коллективы, маленьких гостей фестиваля ждут конкурсы и развлечения. Для посетителей также будет работать фотозона. На горчичной ярмарке можно будет продегустировать горчичную сарептскую продукцию, приобрести в качестве сувенира горчичное масло, горчицу разных сортов, горчичный мед-нардек и горчичные пряники.

Каждый час для гостей фестиваля будут проходить увлекательные интерактивные программы, рассчитанные на детей и взрослых: «Горчица вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла, «Горчичное королевство», «Горчичные древности», «Песочные сказки горчичной страны», квест-рум «Подземелье алхимика». Финалом горчичного фестиваля станет экскурсия «Подземелья Старой Сарепты».

Вход на фестиваль свободный, на интерактивные программы и экскурсии — по билетам. Начало мероприятия в 15:00.