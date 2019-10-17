В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится премьера спектакля по мотивам сказки братьев Гримм.

Театр «АкваТыква» приготовил необычную интерпретацию известной сказки. Герои спектакля Гензель и Гретель подскажут юным зрителям, как выйти из сложной ситуации и сохранить доброе сердце.

Куклы-марионетки, задействованные в спектакле, выполнены в смешанной технике. Юных гостей мероприятия ждет также интерактивная часть с играми и загадками от ведьмы. Запись по телефону 8(8442)67-33-02. Мероприятие состоится 19 октября, начало в 11:00. Стоимость 150 рублей.

«Старая Сарепта» приглашает юных зрителей на спектакль «Гензель и Гретель» Культура

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