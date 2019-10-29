Волгоградских школьников приглашают в интерактивный музей «Россия — моя история», где состоится творческая встреча с актрисой Василисой Елпатьевской. Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «Классные встречи» Российского движения школьников.

Василиса Елпатьевская получила известность после выхода сериала «Романовы», фильмов «Училка» и «Последнее испытание». Василиса окончила с отличием музыкальную школу им. Й. Гайдна по классу фортепиано, учится во ВГИКе. На встрече ребята обсудят особенности профессии актёра, путь развития творческого человека со школьных лет, кинокартины, в которых играла актриса.

Начало встречи – 31 октября в 16:00, место проведения — зал-лекторий Интерактивного музея «Россия — моя история», вход свободный.