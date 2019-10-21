В Волгограде объявили о старте областного художественного конкурса «Я рисую историю», участниками которого могут стать школьники и молодёжь волгоградского региона. Главная задача конкурса – с помощью творчества привлечь молодое поколение к изучению истории России, осознать ее роль и значение для дальнейшего развития нашего общества.

Конкурс проводится на всей территории Волгоградской области, в нём могут принять участие волгоградцы в возрасте от 6 до 18 лет. Ребятам предлагается изготовить цветные изображения, соответствующие тематикам трех номинаций конкурса: «Личности в истории Государства Российского», «Великие битвы», «Здания. Царицын – Сталинград – Волгоград».

Все рисунки для участия в конкурсе принимаются с 14 октября по 13 ноября 2019 года включительно по электронной почте [email protected] с пометкой «Я рисую историю». Каждый участник может представить на конкурс не более одного изображения.

Рисунки на бумаге формата А4 присылаются в отсканированном виде. С обратной стороны рисунка необходимо указать фамилию, имя, возраст конкурсанта, телефон, адрес проживания, а также фамилию, имя и отчество одного из родителей (законных представителей). Неподписанные работы к участию в конкурсе не принимаются.

Изображения, выполненные на планшете, необходимо представить в формате tif, в цвете, с разрешением от 150 до 300 dpi, размер графического файла — не более 7 Мб. На рисунке должна быть подпись автора. Обязательное условие для всех участников — вместе с работой прислать фото, на котором автор держит свой рисунок. Полные условия конкурса, заявка и согласие на участие приведены в Положении по ссылке — https://yadi.sk/i/OfdH5NltwJjM9A

С 14 ноября по 30 ноября состоится подведение итогов конкурса членами жюри. 12 декабря, в День Конституции России, в Интерактивном музее пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Организаторами конкурса выступают Комитет по образованию и молодежной политики Волгоградской области и Государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия – Моя история».