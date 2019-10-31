Начиная с ноября в Волгограде начинает свою работу новый маршрут общественного транспорта. Микроавтобусы начнут курсировать по направлению «Верхняя Ельшанка – ЖК «Комарово», протяженность маршрута составит 12 км.

По данным РИАЦ, от конечной остановки в поселке Верхняя Ельшанка, схема движения проложена до улицы Казахской и далее по улице Ивановского, до жилого комплекса «Комарово», а после остановки «Ул. Академика Комарова» общественный транспорт пройдет по улицам Качуевской и Песчанокопской до Второй продольной магистрали, повернет направо и поднимется до остановки «ВолГАУ».

Далее микроавтобусы спустятся по улице Казахской и с остановками «Больница №7» и «Тулака» доедут до конечной «Ст. Ельшанка». Для удобства пассажиров конечный пункт будет расположен в непосредственной близости от вестибюля станции скоростного трамвая.