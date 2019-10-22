Региональный оператор призывает жителей ответственнее подойти к обращению с опасными отходами.

Региональный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию и обработке отходов производства и потребления, которые являются твердыми коммунальными отходам и относятся к IV или V классу опасности. К сожалению, в мусорных контейнерах встречаются батарейки, относящиеся к опасным отходам II класса, а также ртутные лампы и термометры, являющиеся отходами I класса опасности. В данной группе отходов содержатся вещества, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека и окружающую природу. К примеру, одна пальчиковая батарейка загрязняет от 10-15 квадратных метров почвы.

Помимо батареек, к опасным отходам I и II класса в том числе относятся:

вышедшие из строя аккумуляторы;

провода с покрытием из свинца;

отработки нефтепродуктов, дегтя и смол;

термометры;

ртутные лампы;

остатки солей свинца, свинцовые опилки и т.д.

Перечисленные виды отходов запрещено размещать на контейнерных площадках вместе с ТКО. Поскольку батарейки должны подлежать утилизации, их необходимо сдать в пункты приема. В Волгограде батарейки принимают в магазинах бытовой техники. Согласно жилищному законодательству, обязанность по сбору ртутьсодержащих отходов и их передачи на утилизацию в специализированные организации с лицензией на данный вид деятельности, лежит на управляющей компании.

Стоит отметить, что на контейнерных площадках запрещено размещение автомобильных покрышек, токсичных, пожароопасных и взрывоопасных отходов, в том числе окурков и тлеющих материалов. Складирование отходов вне специально отведенных мест под ТКО, приводит к образованию стихийных свалок.