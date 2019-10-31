ООО «Управление отходами — Волгоград» приняло участие в экологических акциях, инициаторами которых выступил  региональный исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Волгоградской области.

В рамках акций активисты провели два мероприятия — субботник на мемориальном комплексе «Лысая Гора» в Советском районе и субботник на территории «Хлебозавода» в Тракторозаводском районе.

Акцию также поддержали МБУ «Северное», ВРООО «Российский Союз сельской молодежи», волонтерский центр «Старт» Волгоградского аграрного университета» и регионального волонтерского экологического штаба в Волгоградской области, представители «Совета отцов».

В рамках мероприятия собрано более 13 тонн отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области принял участие в экологических акциях Общество

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