На сегодняшний день все муниципальные образования Волгоградской области достигли технической готовности к старту отопительного сезона 2019/2020. Подтопка социальных учреждений в 26 районах уже ведется, а в девяти районах подписаны постановления о пуске ресурса также и в жилой фонд. Тепло уже поступает в дома жителей Кумылженского, Урюпинского, Старополтавского, Котельникового районов, а также городского округа-город Михайловка.

По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в настоящее время тепло получают 391 школа, 377 детских садов, 143 медорганизаций, 189 досуговых центров, библиотек, Домов культуры и других муниципальных учреждений. Прием заявок на подтопку от руководителей организаций в теплоснабжающие предприятия продолжается.

Напомним, задачу обеспечить подачу тепла на объекты социальной сферы ранее официального старта отопительного сезона поставил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании. Кроме того, глава региона дал задание до 15 октября привести к стопроцентной готовности инженерно-технические сети, жилищный фонд и объекты социальной сферы, особое внимание уделить вопросам безопасности. Организована работа «горячих линий».

По вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами (не отапливается часть квартиры, дома, подъезд), жители региона могут обратиться по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: (8442) 35-21-98. Время работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00; перерыв с 12-00 до 13-00. Кроме того, на период наладки теплосетевого хозяйства в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской открыта круглосуточная «горячая линия»: (8442) 37-52-29. Также по вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители областного центра могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда (8442): 33-63-84, 33-63-92. Жителям муниципальных районов необходимо звонить по телефонам, размещенным по ссылке.

Добавим, согласно постановлению Правительства РФ № 354 отопительный период начинается не позднее истечения пяти дней с температурой наружного воздуха ниже +8 градусов. Решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления.