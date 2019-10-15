14 октября в волгоградском регионе состоялся переход на цифровое эфирное телевещание в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ». Теперь для передачи телесигнала в регионе будет использоваться самый современный стандарт DVB-T2, с этим форматом работают телевизоры, выпущенные после 2013 года. Для более ранних моделей телеприемников необходима специальная приставка.

Волгоградцы все ещё могут получить консультацию по переходу на цифровое ТВ и по подключению новых устройств. Для помощи жителям в настройке оборудования были созданы региональная «горячая линия» и волонтерский центр.

Ежемесячно на региональную «горячую линию» поступали до нескольких тысяч звонков. Специалисты колл-центра по телефону консультировали жителей по всем вопросам, связанным с переходом на цифровое телевещание. К тем же, у кого были старые, рассчитанные только на прием аналогового сигнала, телевизоры, волонтеры приезжали на дом. Они устанавливали и настраивали специальные цифровые ТВ-тюнеры. В Волгограде благодаря помощи «цифровых волонтеров» на сегодняшний день установлено более 2 тысяч приставок.

Чтобы получить консультацию, достаточно позвонить по бесплатному телефону регионального колл-центра 8 (800) 302-66-22 или по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный). Все волонтеры работают бесплатно и не занимаются продажей оборудования. Приставки и антенны специалисты рекомендуют приобретать только в крупных магазинах.

Отметим, что в течение недели, после отключения аналогового вещания телеканалов, зрители будут видеть информационный ролик о переходе региона на цифровое телевидение.