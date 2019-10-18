Работы по расчистки ериков в Волго-Ахтубиннской пойме продолжаются. На данный момент на ерике Обухов почти на 50% выполнены работы по восстановлению проточности. Полностью завершить дноуглубление планируют до конца текущего года, биологический этап реабилитации водного объекта запланирован на 2020 год.

Ерик Обухов, расположенный в черте города Краснослободска, был включен в число первоочередных водных объектов, нуждающихся в расчистке. Уменьшение стока воды и сокращение продолжительности половодий привело к его серьезной деградации: русло заросло камышом и заилилось. Восстановление объекта позволит увеличить его водопропускную способность, повысить водообеспеченность людей, проживающих на этой территории.

По информации облкомприроды, в настоящее время в рамках технического этапа с помощью экскаваторов и земснарядов формируется русло ерика. В следующем году будут высажены деревья и кустарники. Общая площадь восстановленной территории составит 12,6 гектаров.

Помимо ерика Обухов, в 2019-2020 годах на территории Волго-Ахтубинской поймы будет восстановлен еще 21 водный объект и построено 10 гидротехнических сооружений, обеспечивающих транзит паводковых вод в систему ериков и озер, — региональные проекты поддержаны федеральным центром и включены в нацпроект «Экология».