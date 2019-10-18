Работы по расчистки ериков в Волго-Ахтубиннской пойме продолжаются. На данный момент на ерике Обухов почти на 50% выполнены работы по восстановлению проточности. Полностью завершить дноуглубление планируют до конца текущего года, биологический этап реабилитации водного объекта запланирован на 2020 год.

Ерик Обухов, расположенный в черте города Краснослободска, был включен в число первоочередных водных объектов, нуждающихся в расчистке. Уменьшение стока воды и сокращение продолжительности половодий привело к его серьезной деградации: русло заросло камышом и заилилось. Восстановление объекта позволит увеличить его водопропускную способность, повысить водообеспеченность людей, проживающих на этой территории.

По информации облкомприроды, в настоящее время в рамках технического этапа с помощью экскаваторов и земснарядов формируется русло ерика. В следующем году будут высажены деревья и кустарники. Общая площадь восстановленной территории составит 12,6 гектаров.

Помимо ерика Обухов, в 2019-2020 годах на территории Волго-Ахтубинской поймы будет восстановлен еще 21 водный объект и построено 10 гидротехнических сооружений, обеспечивающих транзит паводковых вод в систему ериков и озер, — региональные проекты поддержаны федеральным центром и включены в нацпроект «Экология».

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В Волго-Ахтубинской пойме ива поможет в укреплении берегов ерика
  2. В Волго-Ахтубинской пойме расчищают ерики Судомойка, Сахарный и озера Запорное
  3. 13 самых летних мест Волгограда