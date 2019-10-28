До 4 ноября включительно продлевается работа четырех сезонных речных маршрутов:  «Тулака — Сарпинский», «Обувная — Сарпинский» и «Красноармейск — Вязовая грива». Речные трамваи продолжат ходить по расписанию ещё неделю. Всего же в настоящее время работают 7 внутригородских речных направлений.

Согласно ранее утвержденному расписанию три сезонных маршрута — «Тулака — Сарпинский», «Обувная — Сарпинский» и «Красноармейск — Вязовая грива» — должны были завершить навигацию 27 октября. На линиях работают теплоходы с открытой палубой ПС-360 и ПС-315. Однако, ориентируясь на данные пассажиропотока и учитывая прогнозируемые благоприятные погодные условия, муниципалитет принял решение продлить работу данных маршрутов. До 4 ноября включительно теплоходы дополнительно совершат свыше 130 рейсов.

Кроме того, весь ноябрь продолжат работу направления «Волгоград — Культбаза», «Волгоград — Щучий проран» и «Волгоград — Островная». В зимний период обеспечит регулярное сообщение с островной частью города речной маршрут «Руднева — Сарпинский».

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