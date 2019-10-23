Теперь пользователи цифрового ТВ могут смотреть 226 телеканалов, 87 из них вещают в HD, 5 – в UHD.

К Insight UHD, доступному владельцам телевизоров высокой четкости, добавились два развлекательных канала C4K360, MyZen UHD, фильмовой Ultra HD Cinema и спортивный Russian Extreme Ultra.

C4K360 — канал о стиле жизни молодого поколения: об экстремальном и электронном спорте, играх и геймплее, путешествиях, фестивалях, концертах и других увлечениях. Часть контента отмечена QR-кодом, считав который можно просмотреть видео с обзором 360 градусов в виртуальной реальности на своем смартфоне.

В эфире MyZen 4К — съемки самых красивых уголков планеты, йога, медитация, массаж, релаксация, фитнес, путешествия. Можно сэкономить время на походах в спортзал, выполняя упражнения из различных практик вместе с профессиональными тренерами телеканала.

Киноманы оценят канал Ultra HD Cinema, эфирную сетку которого составляют динамичные и зрелищные фильмы жанра экшн, а также новинки кинопроката с объемным звуком Dolby Digital 5.1.

Программы и фильмы Russian Extreme Ultra посвящены парашютному спорту, сноуборду, скейтборду, маунтинбайку, BMX, альпинизму, паркуру, автомотоспорту и всем видам водного экстрима. Кроме того, зрителей ждут путешествия по экзотическим странам и динамичное художественное кино.

Каналы вошли в пакет «Максимум 4К», который доступен владельцам телевизоров Samsung или LG с поддержкой 4К при установке приложения Smart TV* от Дом.ru или пользователям приставки Movix Pro. Скорость интернета при этом должна быть не менее 20 Мбит/с. Стоимость пакета — 399 руб/мес.

«В России приобрели уже больше миллиона телевизоров с поддержкой 4К. Главное их преимущество — потрясающая детализация: до 12,5 млн пикселей. Это в несколько раз больше, чем HD. Чем ярче картинка, тем больше эмоций испытывает зритель перед экраном. Мы добавили в пакет сразу 4 телеканала в формате сверхвысокой четкости, чтобы владельцы современной техники смогли оценить все преимущества 4К и планируем в ближайшие два месяца серьезно расширить ассортимент UHD-контента», — комментирует Ксения Боровикова, руководитель продукта Видеоплатформа «Дом.ru».

*Услуга доступна клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года.