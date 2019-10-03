В Волгограде планируют построить новый перинатальный центр, проектирование которого уже стартовало. Новый родильный дом будет располагаться при городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде. Решение о строительстве нового учреждения самого высокого — третьего — уровня оказания медицинской помощи жительницам северных районов региона принял губернатор Волгоградской области.

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, государственный контракт на выполнение проектных работ был заключен с АО «Приволжтрансстрой». Подготовка проектной документации будет осуществляться за счет средств областного бюджета, работы планируется выполнить до сентября 2020 года. По результатам проектирования будет определена стоимость строительства.

В соответствии с медико-техническим заданием, родильный дом рассчитан на 185 коек. В здании планируются приемное, лечебно- и клинико-диагностические отделения, акушерский и неонатальный стационары, гинекологический блок, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические, служебно-бытовые и прочие помещения.

Напомним, больница скорой медицинской помощи № 25 — базовое учреждение здравоохранения Волгоградской области и один из четырех окружных центров оказания экстренной медицинской помощи населению. После масштабной модернизации она стала соответствовать уровню мировых клиник. На территории больничного комплекса действует вертолетная площадка, что будет способствовать максимально оперативной доставке в новый роддом пациенток в случае осложнений. Дальнейшее развитие 25-й больницы продолжается в рамках национального и приоритетных региональных проектов.