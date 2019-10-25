Выращенные в МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» саженцы были переданы для озеленения города. Свыше 1900 растений будут высажены в парках города этой осенью. Часть из них уже посадили в парке «Юбилейный», где сегодня завершаются работы по благоустройству.

​Одновременно предприятие готовит растения на будущий год — в сентябре на участке площадью свыше 1000 квадратных метров агрономы районного центра благоустройства высадили порядка 1600 сеянцев каштана, дуба, барбариса, катальпы, рябины, бересклета, и других сортов деревьев и кустарников. Кроме того, здесь готовят многолетние цветы, в том числе розы, пионы травянистые и юкку.

Питомник действует на базе центра благоустройства и озеленения в Красноармейском районе с осени 2018 года. Специалисты муниципального учреждения выращивают собственный посадочный материал, который в дальнейшем дополняет территории города. Высота деревьев, готовых к пересаживанию, составляет от 1,5 до 2-2,5 метра, кустарников – 0,5 — 1 метр.

Все сорта и породы растений, выращенные специалистами предприятия, подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволит им легко адаптироваться к новым условиям. Кроме того, при выборе ассортимента агрономами учитывается способность деревьев и кустарников к очищению воздуха, защите от ветра, шума и пыли.

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