Работы по благоустройству парка «Юбилейный» в Красноармейском районе продолжаются. Сейчас в парке ведутся работы сразу по нескольким направлениям. На территории продолжается монтаж стационарной сцены, обустройство площадок под детские игровые и спортивные комплексы, а также озеленение. Масштабный проект благоустройства парка реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее тут уже были смонтированы крытые беседки-перголы, а также детская площадка и площадка для занятий уличной силовой гимнастикой. Также тут был доделан и «сухой» фонтан, который сейчас законсервировали на зиму. Ведется в парке и активное озеленение. Всего этой осенью здесь высадят порядка 350 деревьев от 1,5 до 2 метров и несколько тысяч кустарников. А проложенный поливочный водопровод поможет зеленым насаждениям не погибнуть.

Кстати, есть и пример, все высаженные ранее тут деревья отлично прижились и уже набирают в росте.