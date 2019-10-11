Официальный старт отопительного сезона в Волгограде назначен на 14 октября. Такое распоряжение накануне подписано в администрации Волгограда. До 19 октября теплоноситель в полном объеме будет подан во все социальные учреждения и многоквартирные дома города.

На сегодня техническая готовность к приему теплоносителя по всем социально значимым объектам и городскому жилому фонду составляет 100 процентов. Ряд социальных объектов, в соответствии с поручением губернатора региона, начали отапливаться досрочно с конца сентября. В настоящее время тепло получают свыше 180 социальных учреждений. С понедельника тепло начнет поступать в жилой фонд.

В течение пяти суток, начиная с 14 октября, в работу поэтапно будут запущены все 124 муниципальные котельные, 81 ведомственная котельная и 317 тепловых пунктов. К концу следующей недели тепло должно прийти во все многоквартирные дома города. Если батареи в квартире останутся холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

Обеспечить подачу теплоносителя одновременно с первыми днями похолодания позволила своевременная подготовка коммунальной инфраструктуры. В межсезонный период 2019 года компания «Концессии теплоснабжения» провела реконструкцию 8 центральных тепловых пунктов и 8 котельных, в том числе двух крупных районных котельных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Специалисты заменили 5,5 тысяч единиц различного оборудования в котельных и ЦТП и восстановили 18,5 км теплотрасс.