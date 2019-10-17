Тепло должно уже поступать во все дома волгоградского региона. Как сообщают в пресс-службе областной администрации, постановления о начале отопительного сезона 2019/2020 были подписаны во всех 38 муниципальных образованиях волгоградского региона.

По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, тепло подано всем потребителям в 21 муниципальном образовании: Быковском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Котельниковском, Ленинском, Нехаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском, Чернышковском районах, в городе Урюпинске, городских округах-городе Михайловка и Фролово. В работу запущены 1620 централизованных и автономных котельных.

Ресурс поступает в 7425 многоквартирных домов (71%), 833 школы (93%), 660 детских садов (95,5%), 278 медорганизаций (88,3%), 1357 библиотек, ДК, досуговых центров и других муниципальных учреждений.

По вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами (не отапливается часть квартиры, дома, подъезд), жители региона могут обратиться по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: (8442) 35-21-98. Время работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00; перерыв с 12-00 до 13-00. Кроме того, на период наладки теплосетевого хозяйства в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской открыта круглосуточная «горячая линия»: (8442) 37-52-29. Также по вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители областного центра могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда (8442): 33-63-84, 33-63-92. Жителям муниципальных районов необходимо звонить по телефонам, размещенным по ссылке.