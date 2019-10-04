Волгоград – Tele2, любимый оператор мобильной связи, сообщает о результатах работы «Онлайн-парка» по другим правилам. В течение трех недель он ежедневно открывал двери для посетителей в Мемориальном парке Волгограда. За время работы здесь побывали свыше четырех тысяч волгоградцев и гостей города.

«Онлайн-парк» Tele2 работал в Мемориальном парке с 5 по 29 сентября. Уникальное пространство в течение дня выполняло функции коворкинга под открытым небом, а вечером становилось площадкой для лекториев, работы кинотеатра, а также лаунж-зоной для отдыха горожан.

Работу площадки обеспечивал скоростной мобильный 4G-интернет оператора – посетители могли пользоваться бесплатно и без ограничений. С помощью LTE Tele2 также транслировались фильмы и онлайн-лекции. Для комфорта посетителей специалисты компании оборудовали пространство розетками и станциями подзарядки для мобильных устройств.

Для гостей парка была организована 31 онлайн-лекция от спикеров просветительского проекта Arzamas и института «Стрелка». Виртуальные образовательные встречи лекторы посвятили истории, культуре и искусству.

В «Онлайн-парке» также состоялись три очные встречи. Для волгоградцев выступил магистр естественно-научного образования, руководитель Биологического Клуба Дмитрий Нечаев с лекцией «Заговор эволюции: как природа заставляет нас любить?». Лекцию «Наука наизнанку: про лжеученых, СМИ и чайник Рассела» представил заведующий лабораторией нейропсихофармакологии ВолгГМУ Евгений Морковин. Основатель студии йоги «Ом» Алексей Попов прочитал лекцию «Факты и мифы о йоге».

Tele2 вместе с партнерами также предусмотрела масштабную кинопрограмму. За время работы парка состоялись 29 показов. В расписании были семейные фильмы, детективы и комедии. Популярные фильмы предоставил партнер проекта — онлайн-кинотеатр Okko.

Ярким событием работы «Онлайн-парка» стал также «Фествиаль короткометражного кино», который вот уже второй год оператор проводит совместно с Всемирным Фестивалем уличного кино. В этом году любители кинематографа увидели 10 лучших российских короткометражных новинок 2019 года. В просмотре приняли участие свыше шестисот человек.

Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2:

«Онлайн-парки» Tele2 открыли свои двери в девяти городах России. Наш волгоградский парк был самым южным и последним – девятым — по счету. Свыше четырех тысяч человек смогли оценить идею Tele2 и принять участие в различных активностях – от развлекательных до образовательных. Для нас, как компании, которая устанавливает «другие правила», важно быть полезными и востребованными нашими клиентами, быть с ними «на одной волне». Работа парка предоставила еще одну возможность протестировать наш мобильный интернет и убедиться в его высокой скорости и надежности. Уверен, что «Онлайн-парк» подарил гостям яркие впечатления и стал значимым событием осени».

Вход в «Онлайн-парк» был свободным, все события — бесплатными. В них принимали участие как абоненты Tele2 так и клиенты других операторов мобильной связи.