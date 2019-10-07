АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») подключил к современной инфраструктуре сети интернет первый социально-значимый объект в Волгоградской области.

Теперь ученики и сотрудники «Средней школы № 37 Дзержинского района Волгограда» смогут пользоваться цифровыми сервисами всемирной сети, выходя в Интернет на скорости 100 Мбит/с. Ранее это не представлялось возможным и в учебном расписании такой предмет как «Информатика» не значился.

Это первый социально значимый объект региона из 440, которые будут оцифрованы Холдингом до конца 2021 года. Как известно, в августе текущего года, компания выиграла конкурс по устранению цифрового неравенства (СЗО) в 13 регионах РФ, в числе которых и Волгоградская область.

«Цифровизация социально значимых объектов в удаленных регионах нашей страны – важнейшая задача, которую поставило государство перед операторами. Согласно утвержденному плану, в Волгоградской области мы должны завершить работы по проекту до конца 2021 года. Но мы приложим все усилия, чтобы обеспечить доступом в Интернет все заявленные СЗО региона за более короткий срок», — директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимир Романив.