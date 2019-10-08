Тренды мобильных камер меняются не по дням, а по часам. Одной основной камерой с большим количеством мегапикселей уже никого не удивишь. В смартфонах устанавливают по две, три и даже большее число камер. Так, в редакцию Живого Волгограда попал бюджетный смартфон STRIKE FORWARD от BQ с двойной основной камерой.
Комплект поставки
- Смартфон BQ 5528L STRIKE FORWARD
- Зарядное устройство
- Кабель microUSB
- Скрепка для SIM лотка
- Документация
Дизайн
BQ 5528L STRIKE FORWARD оформлен в монолитный корпус из пластика с металлической вставкой которая занимает почти всю заднюю поверхность. На лицевой стороне 5.45 дюймовый дисплей с расширение 1440×720. Над дисплеем фронтальная камера на 5 Мп, едва заметный разговорный динамик и светодиодный индикатор.
На правой стороне качелька громкости и кнопка питания. Слева – слот для сим-карты (2 nanoSim + microSD). На верхнем торце разъем 3,5 мм и ИК-порт для управления техникой. На противоположной микрофон, разъем для зарядки microUSB и динамик.
В левом верхнем углу на задней стороне выпуклая двойная камера. Рядом расположена светодиодная вспышка, а чуть ниже ниже сканер отпечатка пальца.
Телефон доступен в трех цветах: черный, серый и золотой
Интерфейс
Смартфон STRIKE FORWARD работает под управлением Android 9.0. Со стороны производителя предустановлено несколько рекламных приложений. Из интересных моментов хотелось бы выделить «Умное управление». Данный раздел включает в себя большое количество настроек, которые сделают взаимодействие со смартфоном BQ простым и при этом высокофункциональным.
Настройки по оптимизации заряда батареи также включают в себя много пунктов, позволяющие продлить работу BQ STRIKE FORWARD на длительное время. Кстати, емкость аккумулятора составляет 3000 мА/ч.
Сохранить данные под защитой в смартфоне BQ 5528L можно благодаря наличию сканера отпечатка пальцев. Работает не всегда шустро и корректно, но все же лучше, чем вводить пароль вручную. Также предусмотрена опция распознавания лица. К ее использованию следует относиться с осторожностью, об этом заявляет сам производитель. BQ STRIKE FORWARD распознает вас на фотографии. Такой безопасности только минус.
Коммуникации
Телефон BQ работает во всех российских диапазонах LTE и на двух сим-картах. А вот с Wi-Fi беда, STRIKE FORWARD не работает в 5 ГГц диапазоне.
Что удивило, так это наличие ИК-порта. Телефон с легкость можно превратить в пульт от чего угодно и хочется отметить удобство такого решения. Однако огорчает факт отсутствия NFC модуля – можете забыть про бесконтактную оплату телефоном.
Навигация осуществляется по спутникам GPS и ГЛОНАСС.
Производительность
За работу устройства в целом отвечает восьмиядерный процессор UNISOC 9863 с тактовой частотой 1.6 ГГц. Быстродействие поддерживает 2 Гб оперативной памяти. Про работу телефона в целом сложно что-либо сказать совместно с чистым Android 9.0 устройство работает нормально.
Камера
Казалось бы BQ STRIKE FORWARD бюджетная модель, а имеет двойную камеру на 13 и 0,3 Мп. Отсюда вытекает ряд интересных фишек.
В меню камеры представлены различные режимы съемки. И вот что хочется отметить: в режиме «авто» максимальный размер фотографии 5 Мп, а вот получится снимок в 13 Мп можно лишь ручном управлении настройками при этом, соотношение сторон фотографий 16:9 и 4:3 соответственно.
Не сказать, что фотографии получаются волшебными, но качество однозначно на хорошем уровне. Или, например, любите вы портретные фотографии с размытием заднего фото – пожалуйста, с двойной камерой особых сложностей не возникнет.
Фронтальная камера на 5 Мп позволяет делать фотографии с разрешением 2592х1944. В процессе съемки можно управлять размером диафрагмы, то есть создавать эффект Боке. Другой режим – «Красивое лицо» позволит провести ретушь будущего снимка. Делаете фотографию при плохом освещении? Вот вам вспышка для фронтальной камеры. Тут не просто загорится экран белым на полную яркость, а сработает полноценная светодиодная вспышка.
Примеры фотографий:
Сравнение с конкурентами
|Модель
|BQ 5528L Strike Forward
|Honor 7A
|Huawei Y5 Lite 2018
|Диагональ экрана
|5,45
|5,45
|5,45
|Соотношение сторон
|18:9
|18:9
|18:9
|Разрешение экрана
|1440*720
|1440*720
|1440*720
|Технология экрана
|IPS
|TFT
|TFT
|Процессор
|UNISOC SC9863A (4*1,6 GHz+4*1,2 GHz)
|MTK 6739 (4*1,5 GHz)
|MTK 6739 (4*1,5 GHz)
|Кол-во ядер
|8
|4
|4
|Память
|2GB+16GB
|2GB+16GB
|1GB+16GB
|Фронтальная камера
|5 MP
|5 MP
|5 MP
|Основная камера
|13 MP+0,3 MP
|13 MP
|8 MP
|Ёмкость аккумулятора
|3000 mAh
|3020 mAh
|3020 mAh
|Fingerprint
|да
|нет
|нет
|ИК-порт
|да
|нет
|нет
|Система шумоподавления
|да
|нет
|нет
|Версия Android
|9.0
|8.1
|8.1
|Материал корпуса
|Металл+Пластик
|Пластик
|Пластик
|Цена
|6 990 руб.
|7 490 руб.
|6 990 руб.