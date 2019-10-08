Тренды мобильных камер меняются не по дням, а по часам. Одной основной камерой с большим количеством мегапикселей уже никого не удивишь. В смартфонах устанавливают по две, три и даже большее число камер. Так, в редакцию Живого Волгограда попал бюджетный смартфон STRIKE FORWARD от BQ с двойной основной камерой.

Обзор BQ STRIKE FORWARD (BQ 5528L) - бюджетник с двумя камерами Обзоры

Комплект поставки

  • Смартфон BQ 5528L STRIKE FORWARD
  • Зарядное устройство
  • Кабель microUSB
  • Скрепка для SIM лотка
  • Документация

Обзор BQ STRIKE FORWARD (BQ 5528L) - бюджетник с двумя камерами Обзоры

Дизайн

BQ 5528L STRIKE FORWARD оформлен в монолитный корпус из пластика с металлической вставкой которая занимает почти всю заднюю поверхность. На лицевой стороне 5.45 дюймовый дисплей с расширение 1440×720. Над дисплеем фронтальная камера на 5 Мп, едва заметный разговорный динамик и светодиодный индикатор.

Обзор BQ STRIKE FORWARD (BQ 5528L) - бюджетник с двумя камерами Обзоры

На правой стороне качелька громкости и кнопка питания. Слева – слот для сим-карты (2 nanoSim + microSD). На верхнем торце разъем 3,5 мм и ИК-порт для управления техникой. На противоположной микрофон, разъем для зарядки microUSB и динамик.

В левом верхнем углу на задней стороне выпуклая двойная камера. Рядом расположена светодиодная вспышка, а чуть ниже ниже сканер отпечатка пальца.

Телефон доступен в трех цветах: черный, серый и золотой

Интерфейс

Смартфон STRIKE FORWARD работает под управлением Android 9.0. Со стороны производителя предустановлено несколько рекламных приложений. Из интересных моментов хотелось бы выделить «Умное управление». Данный раздел включает в себя большое количество настроек, которые сделают взаимодействие со смартфоном BQ простым и при этом высокофункциональным.

Настройки по оптимизации заряда батареи также включают в себя много пунктов, позволяющие продлить работу BQ STRIKE FORWARD на длительное время. Кстати, емкость аккумулятора составляет 3000 мА/ч.

Сохранить данные под защитой в смартфоне BQ 5528L можно благодаря наличию сканера отпечатка пальцев. Работает не всегда шустро и корректно, но все же лучше, чем вводить пароль вручную. Также предусмотрена опция распознавания лица. К ее использованию следует относиться с осторожностью, об этом заявляет сам производитель. BQ STRIKE FORWARD распознает вас на фотографии. Такой безопасности только минус.

Коммуникации

Телефон BQ работает во всех российских диапазонах LTE и на двух сим-картах. А вот с Wi-Fi беда, STRIKE FORWARD не работает в 5 ГГц диапазоне.

Что удивило, так это наличие ИК-порта. Телефон с легкость можно превратить в пульт от чего угодно и хочется отметить удобство такого решения. Однако огорчает факт отсутствия NFC модуля – можете забыть про бесконтактную оплату телефоном.

Обзор BQ STRIKE FORWARD (BQ 5528L) - бюджетник с двумя камерами Обзоры

Навигация осуществляется по спутникам GPS и ГЛОНАСС.

Производительность

За работу устройства в целом отвечает восьмиядерный процессор UNISOC 9863 с тактовой частотой 1.6 ГГц. Быстродействие поддерживает 2 Гб оперативной памяти. Про работу телефона в целом сложно что-либо сказать совместно с чистым Android 9.0 устройство работает нормально.

Камера

Казалось бы BQ STRIKE FORWARD бюджетная модель, а имеет двойную камеру на 13 и 0,3 Мп. Отсюда вытекает ряд интересных фишек.

Обзор BQ STRIKE FORWARD (BQ 5528L) - бюджетник с двумя камерами Обзоры

В меню камеры представлены различные режимы съемки. И вот что хочется отметить: в режиме «авто» максимальный размер фотографии 5 Мп, а вот получится снимок в 13 Мп можно лишь ручном управлении настройками при этом, соотношение сторон фотографий 16:9 и 4:3 соответственно.

 

Не сказать, что фотографии получаются волшебными, но качество однозначно на хорошем уровне. Или, например, любите вы портретные фотографии с размытием заднего фото – пожалуйста, с двойной камерой особых сложностей не возникнет.

Фронтальная камера на 5 Мп позволяет делать фотографии с разрешением 2592х1944. В процессе съемки можно управлять размером диафрагмы, то есть создавать эффект Боке. Другой режим – «Красивое лицо» позволит провести ретушь будущего снимка. Делаете фотографию при плохом освещении? Вот вам вспышка для фронтальной камеры. Тут не просто загорится экран белым на полную яркость, а сработает полноценная светодиодная вспышка.

Примеры фотографий:

Сравнение с конкурентами

Модель BQ 5528L Strike Forward Honor 7A Huawei Y5 Lite 2018
Диагональ экрана 5,45 5,45 5,45
Соотношение сторон 18:9 18:9 18:9
Разрешение экрана 1440*720 1440*720 1440*720
Технология экрана IPS TFT TFT
Процессор UNISOC SC9863A (4*1,6 GHz+4*1,2 GHz) MTK 6739 (4*1,5 GHz) MTK 6739 (4*1,5 GHz)
Кол-во ядер 8 4 4
Память 2GB+16GB 2GB+16GB 1GB+16GB
Фронтальная камера 5 MP 5 MP 5 MP
Основная камера 13 MP+0,3 MP 13 MP 8 MP
Ёмкость аккумулятора 3000 mAh 3020 mAh 3020 mAh
Fingerprint да нет нет
ИК-порт да нет нет
Система шумоподавления да нет нет
Версия Android 9.0 8.1 8.1
Материал корпуса Металл+Пластик Пластик Пластик
Цена 6 990 руб. 7 490 руб. 6 990 руб.

 

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
6
Экран
7
Интерфейсы, связь и датчики
7
Звук
3
Автономность
9
Дизайн
7
Цена
10
Камеры
8
ИТОГ

Итог:

Плюсы:

  • Автономность
  • Камера
  • Цена
  • Android 9
  • Сканер отпечатков пальцев

    • Минусы:

    • Отсутствие NFC
    • Не работает 5 ГГц Wi-fi
    • Низкое качество звука
    BQ STRIKE FORWARD получился интересным двухкамерником в бюджетном ценовом сегменте. Это просто хороший телефон для повседневных задач по доступной цене.
    7.1
    КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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