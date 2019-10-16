В Волгограде будет построено 14 новых очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. Строительство будет проводиться при поддержке федерального проекта с целью ликвидации сброса неочищенных ливневых стоков в Волгу. Подрядчик, который будет проводить работы, уже определен. По итогам открытого аукциона победителем стала волгоградская компания ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции».

​Коллекторы, предназначенные для сбора, очистки и водоотведения ливневых стоков, появятся вдоль берега реки Волги во всех районах города, где сегодня осуществляется водовыпуск. Согласно проектной документации, емкости должны быть изготовлены из современных прочных материалов, которые полностью изолируют сточные воды от поверхностных источников, не допуская загрязнения окружающей среды. Внутри объекта будет функционировать многоступенчатая система, которая очистит поступающие в коллектор стоки от мазута, песка и других взвешенных веществ и затем перенаправит в Волгу.

Все строительные работы должны быть выполнены до конца 2021 года. Компания ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции», получившая подряд на выполнение работ, имеет большой опыт в сфере строительства очистных сооружений, а также ливневых канализационных систем, ливневых стоков и канализационных насосных станций.