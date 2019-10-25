В скором времени лесничества региона получат новую технику, которая уже поступила в регион. Спецтехника предназначена для профилактики лесных пожаров. В пожароопасный период на службе в лесничествах будет работать четыре новых мульчера, используемых для очистки участков от сухостоя, и три автомобиля для патрулирования территории.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, техника приобретена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и уже в ближайшие дни будет направлена в лесничества региона. Мульчеры поступят в Арчединское, Жирновское, Иловлинское и Лещевское лесничества, автомобили — в Лещевское, Иловлинское и Быковское.

Кроме того, до конца года парк лесопожарной техники увеличится еще на двенадцать тракторов с навесным оборудованием и три универсальных лесопожарных модуля. Всего же в этом году на вооружение лесничеств поступят порядка 70 тракторов, лесопосадочных модулей, пожарных автоцистерн, мульчеров, автомобилей высокой проходимости для патрулирования. Также работники подразделений получат свыше ста единиц специального оборудования для посадки деревьев и борьбы с огненной стихией.