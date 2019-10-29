В скором времени на территории спортивного комплекса «Зенит» будет открыто искусственное поле для мини-футбола, работы по возведению которого уже завершены. Также до конца года тут появятся новое легкоатлетическое оборудование и площадка для занятий воркаутом.

Во время работ по созданию площадки для мини-футбола на территории было подготовлено основание, смонтирована система дренажа и уложено искусственное покрытие. Новое поле оборудовано системой освещения, что позволяет проводить на нем занятия в темное время суток. Площадка для занятий мини-футболом откроется на этой неделе в рамках программы Российского футбольного союза «Хет-трик».

В прошлом году во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Волгограде СК «Зенит» стал одной из тренировочных площадок. В преддверии мундиаля учреждение было масштабно обновлено. Здесь оборудовано новое футбольное поле с натуральным газоном и системой полива, построено здание с раздевалками, душем, тренерской, пунктом оказания медпомощи и конференц-залом. Благодаря современной системе освещения площадку для тренировок можно использовать в любое время суток.

В соответствии с концепцией наследия Чемпионата из федерального бюджета на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок, спорткомплексу предоставлена субсидия. На эти средства было приобретено оборудование для занятия легкой атлетикой и воркаутом.

В настоящее время «Зенит» — это многофункциональный спорткомплекс, оборудованный по современным нормам и требованиям. В рамках муниципального задания он осуществляет организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечивает бесплатный доступ населения к объектам спорта, оказывает услуги по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта. На стадионе постоянно тренируются более 2000 человек.