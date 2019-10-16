В рамках работ по реконструкции стадиона «Темп» в самом южном районе города специалисты приступили к возведению новых легкоатлетических дорожек. Всего рабочим предстоит возвести 4 новые беговые дорожки шириной 1,2 метра, которые расположатся по периметру обновленного футбольного поля. В настоящий момент ведутся работы по укладке основания из щебеночного гравия.

​К этому моменту строителями уже выполнен комплекс работ по устройству ливневой канализации и установке бордюров. После укладки щебня им предстоит забетонировать участок общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Далее на подготовленное основание специалисты уложат травмобезопасное резиновое покрытия. Такой же комплекс работ будет проведен на спортплощадках для прыжков в длину и в высоту. Они располагаются с двух сторон между футбольным полем и беговыми дорожками.

В ходе второго этапа реконструкции «Темпа» также будут построены новый спортивный комплекс, полоса препятствий, многофункциональная игровая площадка и обновлено покрытие теннисного корта. Кроме того, стадион будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения и оснащен системой видеонаблюдения. Ввод в эксплуатацию объектов состоится в 2020 году