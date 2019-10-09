На одном из оживленных перекрестков Советского района дорожные службы обновляют светофоры. К сегодняшнему дню был завершен монтаж металлических опор для размещения светофорных секций и дорожных знаков. Работы ведутся на пересечении проспекта Университетского с улицами Полухина и Автомобилистов в Советском районе.

По данным пресс-службы администрации города, 12 металлических конструкций уже установлены, позднее на них закрепят 14 транспортных и 7 пешеходных светофоров. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

​После проведенной модернизации светофоры на выносных консолях станут основными устройствами, регулирующими движение на перекрестке, и сделают выезд с ул. Полухина и ул. Автомобилистов на Вторую Продольную магистраль более комфортным. Металлические консоли, которые будут возвышаться над проезжей частью на шесть метров, позволят обеспечить максимальное информирование всех участников дорожного движения.

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