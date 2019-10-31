Волгоградцев приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на театрализованную экскурсию «Один день в XIX веке», которая будет проходить в рамках Года театра. Экскурсия запланирована на 2 ноября.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, во время программы посетители смогут увидеть повседневную жизнь сарептских колонистов в XIX веке. Гости побывают дома у семьи аптекаря, где им расскажут, что в Сарепте подавали к завтраку и к обеду, увидят, как выглядела мужская и женская одежда той эпохи.
Все посетители познакомятся с бытом сарептян и их традициями, узнают об их занятиях и увлечениях, а также смогут поиграть в одну из старинных игр, которая понравится как детям, так и взрослым.

Возрастные ограничения 6+
Начало программы: 15:00
Цена билеты 300/250 рублей
Запись на программу по телефону 67-33-02.

На один день в XIX век со "Старой Сарептой" Культура

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