Волгоградцев приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на театрализованную экскурсию «Один день в XIX веке», которая будет проходить в рамках Года театра. Экскурсия запланирована на 2 ноября.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, во время программы посетители смогут увидеть повседневную жизнь сарептских колонистов в XIX веке. Гости побывают дома у семьи аптекаря, где им расскажут, что в Сарепте подавали к завтраку и к обеду, увидят, как выглядела мужская и женская одежда той эпохи.

Все посетители познакомятся с бытом сарептян и их традициями, узнают об их занятиях и увлечениях, а также смогут поиграть в одну из старинных игр, которая понравится как детям, так и взрослым.

Возрастные ограничения 6+

Начало программы: 15:00

Цена билеты 300/250 рублей

Запись на программу по телефону 67-33-02.