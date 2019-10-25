У жителей города есть отличная возможность съездить в Саратов без пересадок одним днем. Прямой пригородный поезд сообщением Волгоград–Саратов–Волгоград назначен на 1 ноября.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», со станции Волгоград-1 пригородный поезд № 6185 отправится 1 ноября в 7:00 и прибудет на станцию Саратов-1 в 11:40. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Зензеватка (в 8:44), ст. Петров Вал (в 9:26), ст. Овражная (в 10:03).

В обратный путь со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 1 ноября в 16:15 и прибудет на ст. Волгоград-1 в 20:55. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Овражная (в 17:54), ст. ст. Петров Вал (в 18:30), ст. Зезневатка (в 19:09).

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей. Для школьников и студентов действует скидка в размере 50%. Для региональных льготников проездной документ в одну сторону обойдётся в 559 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников.