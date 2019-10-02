В рамках работ по благоустройству нижней террасы центральной набережной планируют возвести сразу четыре новых фонтана, которые не будут похожи друг на друга. Подрядная организация уже начала строительство двух фонтанов. Один из них будет располагаться рядом с центральной лестницей, а второй в восточной части реконструируемой парковой зоны недалеко от амфитеатра. В настоящий момент рабочие завершили укладку бетонных оснований для гидротехнических сооружений и приступили к армированию каркасов.

Всего же в рамках проводимых в настоящее время на нижней террасе набережной работ будет построено 4 фонтана, спроектированных по индивидуальным дизайн-проектам. Работы уже ведутся на фонтане круглой формы диаметром 10 метров с декоративной светодиодной подсветкой и на композиции из семи разноуровневых бассейнов, образующих единый водный каскад.

Фонтан «Арка», состоящий из двух чаш, разделенных пешеходным мостом, предстоит выполнить в западной части парковой зоны. Струи гидросооружения будут пониматься на высоту до 4 метров и падать на противоположную сторону фонтана, образуя водную арку над мостом. Четвертый светодинамический фонтан диаметром 18 метров предстоит построить в восточной части парковой зоны недалеко от амфитеатра. К строительству этих двух фонтанов подрядная организация также приступит в текущем году.