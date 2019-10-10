Для активной молодежи и не только на набережной Красноармейского района начали работы по обустройству скей-парка. Спортивная зона, площадь которой будет составлять 400 квадратных метров, появится на Севастопольской набережной уже до конца текущего года.

На данный момент на территории уже ведутся работы по укладке основания под скейт-парк. На площадке разместят шесть фигур для выполнения трюков, а по периметру смонтируют опоры освещения. Фигуры будут выполнены из стали и металла и покрыты влагостойкой ламинированной фанерой.

Работы по строительству скейт-парка ведутся по программе инициативного бюджетирования – за реконструкцию этого объекта волгоградцы проголосовали весной 2019 года.