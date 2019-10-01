На набережной начались подготовительные работы для строительства пешеходного моста, который будет проходить над нулевой продольной. Эстакада соединит лестничные спуски в створе ул. Порт-Саида и ул. Ковентри и верхний ярус амфитеатра. Сейчас специалисты готовят место для установки опор будущего моста.
Во время строительство рабочим предстоит пробурить грунт на глубину до 20 метров для установки двенадцати железобетонных опор. Протяженность нового моста составит 80 метров и ширина 18 метров. Переход поможет пешеходам быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост также позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.
После завершения реконструкции нижней террасы набережной здесь появится комфортное современное пространство с летним амфитеатром, спортивными, игровыми и прогулочными зонами, а также новой парковой территорией площадью более 16 га. Агрономы высадят на нижней террасе 10 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к особенностям волгоградского климата. Одним из украшений зеленого пространства станут цветущие кустарники – сирень, гортензия и спирея. Бузина и боярышник создадут «маскировку» мест хозяйственного назначения. Стелющийся можжевельник украсит газоны на открытых площадках. Липы, клены, черемуха и рябина будут обрамлять пешеходные зоны, а отделять тротуары от зеленых зон – кизильник и пузыреплодник в виде живой изгороди.