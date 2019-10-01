На набережной начались подготовительные работы для строительства пешеходного моста, который будет проходить над нулевой продольной. Эстакада соединит лестничные спуски в створе ул. Порт-Саида и ул. Ковентри и верхний ярус амфитеатра. Сейчас специалисты готовят место для установки опор будущего моста.

​Во время строительство рабочим предстоит пробурить грунт на глубину до 20 метров для установки двенадцати железобетонных опор. Протяженность нового моста составит 80 метров и ширина 18 метров. Переход поможет пешеходам быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост также позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.

После завершения реконструкции нижней террасы набережной здесь появится комфортное современное пространство с летним амфитеатром, спортивными, игровыми и прогулочными зонами, а также новой парковой территорией площадью более 16 га. Агрономы высадят на нижней террасе 10 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к особенностям волгоградского климата. Одним из украшений зеленого пространства станут цветущие кустарники – сирень, гортензия и спирея. Бузина и боярышник создадут «маскировку» мест хозяйственного назначения. Стелющийся можжевельник украсит газоны на открытых площадках. Липы, клены, черемуха и рябина будут обрамлять пешеходные зоны, а отделять тротуары от зеленых зон – кизильник и пузыреплодник в виде живой изгороди.