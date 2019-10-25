Работы по обустройству новой зоны на центральном рынке, предназначенной для проведения культурно-образовательных мероприятий, ведутся полным ходом. На новой территории обещают создать уголок «вечного лета», а точнее эта зона станет альтернативой «базарной площади», расположенной перед входом на торговую площадку со стороны проспекта имени Ленина и где проводятся различные мероприятия в теплое время года. Внутри корпуса будет оборудовано двухуровневое общественное пространство оснащенное необходимым акустическим и осветительным оборудованием пространство, со сценой, экраном и проектором.

Сейчас на первом этаже уже ведется монтаж сцены: уже собрана специальная ферма, на которой будет закреплено световое и акустическое оборудование. Пол сцены площадью в 24 квадратных метра, покроют специальным противоскользящим материалом. На втором этаже, расположится зона, предназначенная для проведения образовательных и общественных мероприятий – тренингов, лекций, семинаров. Там будут установлены экран и проектор.

В оформлении нового общественного пространства используются стилевые решения, которые помогают добиться максимального эффекта нахождения на улице — покрытый тротуарной плиткой пол, облицованные декоративной плиткой, имитирующей кирпичную кладку, стены первого этажа. Также здесь будет установлена уличная мебель и вазоны с зелеными насаждениями.

На данный момент уже выполнена значительная часть работ: уложены более 600 квадратных метров тротуарной плитки и порядка 150 квадратных метров декоративной плитки. Началась установка скамеек и урн. На первом этаже завершен монтаж инженерных систем: вентиляции и канализации. Протяженность вентиляционного канала для будущих точек общепита составляет 36 метров. Готовы к установке два радиальных вентилятора. Идет внутренняя отделка помещений точек общепита.