На территории центрального рынка приступили к созданию нового общественного пространства, которую оформят как участок улицы, где будет тепло и сухо в любую погоду. По замыслу администрации МУП «Центральный рынок» новое пространство, должно стать всесезонным дополнением полюбившейся горожанам «Базарной площади», расположенной перед входом в торговый объект со стороны проспекта имени им. Ленина.

Во время работ на первом этаже, вдоль стен корпуса, будет обустроено несколько небольших кафе и точки по продаже сувенирной продукции. В центральной части помещения появится прогулочная зона со скамейками и живыми деревьями в вазонах, а для выступления музыкальных коллективов там смонтируют сцену. Чтобы наиболее полно создать ощущение нахождения на улице, рабочие мостят пол корпуса тротуарной плиткой, а стены покрывают декоративной облицовкой, имитирующей красный кирпич. На данный момент мастера уложили около 400 квадратных метров тротуарной плитки и готовят к установке вентиляционную систему для точек общепита. На галерее второго этажа будет находиться зона отдыха, а также здесь предусмотрено проведение фуд-маркетов, выставок-ярмарок, а также образовательных тренингов.

Обновляемое пространство примыкает к мясному корпусу, где в настоящее время около полусотни предпринимателей торгуют мясными и молочными продуктами, рыбой, овощами, солениями, приправами, чаем и другими продовольственными товарами. Отметим, что при создании общественного пространства, общей площадью порядка 1600 квадратных метров, предусмотрена возможность его быстрой подготовки к проведению сельскохозяйственных и тематических ярмарок, а также концертов и других культурно-массовых мероприятий.