Всех желающих приглашают в выставочный зал музея Машкова на ул. В.И. Чуйкова, 37, где состоится открытие персональной юбилейной выставки волгоградского художника-керамиста Виктории Чаплыгиной — «Улица МироЗдания». Выставка проводится в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В рамках мероприятия состоится презентация выставочного буклета в серии «Собери свою городскую коллекцию», в которой уже вышли ряд изданий с персональных выставок Ю.Б. Колышева «Художник и город», Н.Д.Пироговой «Слышать голос красоты» и А.Е.Криволапова «Звезды падают с неба». Теперь серия пополнится новым буклетом — с экспозиции Виктории Чаплыгиной «Улица МироЗдания». Буклеты серии «Собери свою городскую коллекцию» — это отличная возможность собрать цикл музейных изданий о творчестве волгоградских художников, увлеченных жанром городского пейзажа. А на открытии выставки можно получить автограф мастера.

В экспозицию «Улица МироЗдания» вошло более 60 произведений, большая часть которых создана в последние годы, три серии — «Трансформация», «Хранители природы», «Улица Мира» — выполнены непосредственно к этой выставке. Произведения созданы в технике надглазурной росписи с использованием смальты и ювелирной эмали.

Для юбилейной выставки Виктория выбрала символичное название «Улица МироЗдания», в котором заключен и философский смысл, и личная история. Тема улицы Мира в творчестве Виктории Чаплыгиной не случайна. Для автора это один из прекраснейших ансамблей нашего города, созданный талантливыми архитекторами, и в то же время — это родные места. По адресу Мира, 13 находится скульптурная мастерская ее отца, Народного художника России Петра Ивановича Чаплыгина, где Виктория выросла и теперь также работает.

Открытие выставки состоится 1 ноября в 17:00. Вход на презентацию выставки — свободный.