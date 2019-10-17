В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится концерт молодой волгоградской группы «Megapolis». Выступление музыкантов пройдёт в рамках грантового проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Группа «Megapolis» работает в формате «brass band», что означает музыкальный ансамбль, состоящий из медных духовых инструментов. Однако «Megapolis» помимо духовых инструментов использует ударные и вокал. Коллектив владеет обширным репертуаром русской и зарубежной музыки в разных стилях и жанрах. Основу группы составляют выпускники волгоградских творческих вузов. Во время концерта гости услышат авторские аранжировки самых известных отечественных и зарубежных хитов XX-XXI веков.

Мероприятие пройдет 24 октября, начало в 18:00. Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Тел. Для справок 8(8342) 24-16-79.

Музей Машкова приглашает на концерт молодой волгоградской группы «Megapolis» Культура

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