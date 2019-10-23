Жителей и гостей города приглашают познакомиться с творчеством легендарного живописца-монументалиста, заслуженного художника России Павла Шардакова. Выставка его работ «Любовь. Талант. Труд» будет открыта 25 октября в 17:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Основу экспозиции составили произведения, переданные в дар музею вдовой художника Светланой Сергеевной. Выставка приурочена к 90-летию художника.

Творчество Павла Шардакова хорошо известно всем волгоградцам. В числе его работ — величественное мозаичное панно на фасаде Тракторного завода, фасад конференц-зала Волгоградского химического комбината «Каустик», иконы для иконостаса храма Сергия Радонежского, витражи в музее-панораме «Сталинградская битва», мозаичное панно в бассейне «Искра», рельефы из дерева в магазине «Современник» и многие другие.

В экспозицию вошло более 90 работ, начиная с самых ранних 40-х гг., времени учебы в Свердловском художественно-педагогическом училище, до самого позднего периода. Посетители смогут увидеть живописные произведения, написанные в поездках по новгородской земле и по Уралу, в донских степях и из окна волгоградской мастерской. Кроме того на выставке будут представлены подготовительные эскизы к монументальным произведениям, зарисовки, созданные на заводах и аэродромах, портретные этюды. Большой интерес представляют серии автопортретов разных лет, запечатлевших мастера в разных амплуа.

Выставка «Любовь. Талант. Труд. Живопись и графика Павла Шардакова» будет работать с 25 октября по 22 ноября 2019 года по адресу: пр. Ленина, 21.