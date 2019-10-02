Увидеть непревзойденные шедевры настоящих мастеров искусства из самого Эрмитажа можно будет на выставке «Эрмитаж. 255 лет», которая сейчас готовится к открытию в  Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Выставка будет посвящена юбилею создания одного из крупнейших мировых музеев — Государственному Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Крупномасштабная экспозиция «Эрмитаж. 255 лет» обещает стать настоящим культурным событием 2019 года. Она состоится в выставочном зале Музея Машкова на ул. Чуйкова, 37. Это современное помещение, открытие которого после капитального ремонта состоялось в марте 2017 года, идеально подходит для представления шедевров мировой художественной культуры.

На предстоящей выставке «Эрмитаж. 255 лет» посетители увидят произведения западноевропейского искусства из собрания Государственного Эрмитажа, переданные в фонд Волгоградского музея изобразительных искусств. Античное искусство, Рембрандт, Пиранези, Рубенс и это ещё далеко не полный перечень великих имен. Отметим, все произведения — подлинники.

Выставка «Эрмитаж. 255 лет» откроется 29 ноября 2019 года. С подлинниками шедевров античного и западноевропейского искусства можно познакомиться до середины марта 2020 года.

Музей Машкова познакомит волгоградцев с шедеврами из Эрмитажа Культура

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