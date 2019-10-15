Между Волгоградом и Краснослободском будет курсировать больше единиц общественного транспорта

Для удобства жителей Среднеахтубинского района на маршруте между Волгоградом и Краснослободском будет работать больше единиц общественного транспорта.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, Во время проведения внеплановой проверки в отношении перевозчика на маршруте №138Т «р.п Городище – п. Вторая Пятилетка» были выявлены серьезные нарушения — маршрут обслуживался меньшим количеством транспортных средств, чем было обозначено в расписании из-за отсутствия достаточного количества микроавтобусов. В связи с этим другой перевозчик, обслуживающий маршрут №174 «ТЦ «Акварель» — г. Краснослободск», не мог вместить всех пассажиров, в результате чего на конечных остановочных пунктах образовывались очереди.

Чтобы решить проблему и повысить транспортную доступность Краснослободска было заключено соглашение об увеличении количества транспортных средств на маршруте № 174 на 10 единиц и сократить интервал движения автобусов в час пик с 5-10 минут до 2-3 минут. Дополнительные маршрутки выйдут на линию уже в ближайшие дни.