Если вы любите собирать грибы и у вас как раз свободные выходные. Тогда обязательно примите участие в чемпионате по сбору грибов «Грибной охотник». Тут вы сможете не только провести время за любимым занятием, но и познакомиться с новыми людьми. Чемпионат будет проходить 12 октября в Чернышковском районе недалеко от хутора Тормосин. Организатором выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и подведомственный природный парк «Цимлянские пески».

К участию в чемпионате приглашаются как команды — в каждой должно быть не менее четырех человек, — так и грибники-одиночки. Победители будут определены в номинациях: «Личное первенство», «Командное первенство», «Гриб-великан». Вот уже второй год в ходе мероприятия неравнодушные к проблемам окружающей среды участники чемпионата, откликаясь на призыв экологов, собирают не только грибы, но и мусор, оставленный отдыхающими. С целью поощрить и поддержать энтузиастов сотрудники природного парка ввели четвертую номинацию «За улучшение экологии лесного массива». Самые ответственные по отношению к природе и в этом году будут награждены почетными грамотами и ценными призами.

Регистрация начнется 12 октября, в 8:00 в офисе природного парка «Цимлянские пески» по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, х. Тормосин, ул. Октябрьская 25, телефон для справок 84474-6-31-94. После регистрации участников организованно доставят к месту проведения чемпионата. Начало мероприятия запланировано на 10:00. По условиям соревнований на сбор грибов будет отведено три часа. Баллы будут начисляться, исходя из общего веса добытого урожая.