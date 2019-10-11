Лаборатория метрологии была создана по инвестиционной программе ООО «Концессии водоснабжения» в феврале 2017 года, а уже в сентябре 2019 г. специалистами выписан 1000-й бланк свидетельства о поверке средств измерений.

ООО «Концессии водоснабжения» имеет аккредитацию для поверки широкого спектра средств измерений: измерение потока, расхода, уровня и объема жидкости; теплофизические и температурные измерения; измерение давления и вакуума. Федеральная служба по аккредитации выдала Обществу соответствующий аттестат № RA.RU.312431.

Согласно Постановлению № 354 Правительства РФ пользователь должен эксплуатировать только исправные с метрологической точки зрения приборы, проводить поверки счетчиков, чтобы оплата начислялась корректно. Для удобства пользователей «Концессии водоснабжения» уведомляют о дате поверки на бланках платежных документов. Неповеренный счетчик считается непригодным, что означает невозможность оплаты по показаниям такого прибора. В дальнейшем счета на оплату будут выставляться по усредненным нормам, а значит потребителю придется платить значительно большую сумму.

«Концессии водоснабжения» — не единственная компания, оказывающая услуги поверки счетчиков. Важно понимать, что имеют законное право на аналогичную деятельность только аккредитованные организации, иначе поверка является недействительной.

Список этих организаций размещен на сайте Федеральной службы по аккредитации — fsa.gov.ru. Найти его можно в разделе: Аккредитованные лица – Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений. Именно здесь размещен список всех аккредитованных организаций, статус и область действия аккредитации, а также место осуществления деятельности. С помощью этого реестра абоненты могут найти и проверить аттестат аккредитации организации, к которой они планируют обратиться за поверкой своих приборов учета. Для этого в левом верхнем углу на странице «Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений» нужно нажать значок «поиска», затем — Аттестат аккредитации – Реквизиты аттестата – Номер аттестата аккредитации. Здесь по номеру аттестата можно проверить действительность аккредитации в настоящее время.

Обращаться за поверкой средств измерений могут и частные, и юридические лица. В лаборатории «Концессии водоснабжения» можно поверить счетчики как холодной, так и горячей воды. Поверка приборов учета самого ходового диаметра 15-20 мм стоит 250 рублей. Самые выгодные расценки установлены для управляющих компаний и товариществ собственников жилья: поверка счетчиков для них выйдет дешевле, чем в других организациях.