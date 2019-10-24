«Концессии водоснабжения» совместно с районными подразделениями пожарной охраны МЧС России завершили плановую проверку наружной системы пожаротушения Волгограда. Было обследовано более 3800 пожарных гидрантов во всех районах города.

Проверка гидранта проводится специалистами в несколько этапов. Сначала проводится внешний осмотр крышки колодца, самого колодца и корпуса гидранта. В преддверии морозов особое внимание обращается на наличие воды в корпусе гидранта и в колодце: колодец должен быть сухим и чистым, если есть замечания – их устраняют. Затем устанавливается пожарная колонка, через которую проверяется выпуск воды, при закрытии герметичность гидранта.

Проверка определяет работоспособность пожарного гидранта. В случае выявления неисправностей специалисты водоканала устраняют их, или меняют на новые. Также обновляются и таблички, указывающие на место расположения пожарных гидрантов. Так, уже с начала 2019 года концессии установили 162 новых гидранта, и приобрели 1895 указателей.

Компания и специализированные службы проводят плановые обследования уличной системы пожаротушения два раза в год – весной и осенью. Проверка позволяет заблаговременно выявлять вышедшие из строя гидранты, сохраняя коммуникации в рабочем состоянии. Благодаря этому у пожарных частей имеется возможность быстро локализовать и ликвидировать пожарные ситуации. Исправная работа противопожарной инфраструктуры является одной из основ безопасной жизни в большом городе.