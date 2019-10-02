В 2019 году компания подключила к водопроводно-канализационным сетям 481 новый объект. В числе зданий, которые ООО «Концессии водоснабжения» обеспечили питьевой водой и канализацией, — три долгостроя, жильцы которых пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Жилые дома №5 в микрорайоне 122 – 123 Дзержинского района, а также №15, 16 на ул. им. 64-й Армии, 139 и 141 в Кировском районе долгое время не могли быть введены в эксплуатацию. Строительные компании, которые должны были возвести эти объекты на привлеченные от граждан средства, не выполнили своих обязательств. Работы на объектах удалось возобновить только после того, как к строительству привлекли добросовестных застройщиков.

Учитывая высокую социальную значимость объектов, ООО «Концессии водоснабжения» помогли застройщикам в кротчайшие сроки оформить техническую документацию на подключение многоквартирных домов к коммунальным сетям. Теперь в зиму жилые здания будут надежно обеспечены водоснабжением и водоотведением.

Подключение к инженерным сетям новых объектов компания осуществляет в рамках программы технологических присоединений. В текущем году в ходе выполнения данной программы «Концессии водоснабжения» присоединили к инженерным коммуникациям 481 объект.

Всего в рамках программы технологических присоединений с 2015 года ООО «Концессии водоснабжения» подключили к централизованному водоснабжению и водоотведению 3242 новых объекта на территории Волгограда. Еще 23 потребителя присоединили в ходе выполнения инвестиционной программы компании. Общий километраж водопроводно-канализационных сетей, которые ООО «Концессии водоснабжения» построили для подключения зданий за время своей работы, составил 40 км.