В рамках реализации условий инвестиционной программы 2019 года ООО «Концессии водоснабжения» строит канализационный коллектор в поселке Тир Краснооктябрьского района. Данная работа даст развитие инфраструктуре поселка, а также улучшит экологическую ситуацию района благодаря ликвидации сброса стоков в естественный водоем.

В поселке Тир полностью отсутствует централизованное водоотведение. Часть собственников, не желая оплачивать услуги вывоза хозяйственно-бытовых стоков, выводили канализацию либо в Банный овраг, либо в сети ливневой канализации, загрязняя естественный водоем в овраге и регулярно получая представления от районной прокуратуры и Росприроднадзора.

Учитывая высокую социальную и экологическую значимость проблемы, «Концессии водоснабжения» внесли изменения в инвестиционную программу на 2019 год, включив в нее строительство канализационных сетей в поселке Тир. К централизованным системам водоотведения будут подключены 98 частных домовладений, расположенных по ул. Черноярская, пер. Транспортный, ул. Обороны Севастополя, и ул. Волочаевская, что позволит ликвидировать сброс неочищенных сточных вод на рельеф.

На сегодняшний день закончены работы по подготовке проекта и проведены все необходимые согласования для ведения земляных работ. Подрядная организация приступила к земляным работам для прокладки канализационного коллектора диаметром от 160 до 300 мм общей протяженностью около 2,5 км. Общая стоимость работ составит более 20 миллионов рублей. Работы продлятся до конца 2019 ода.