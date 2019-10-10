В Москве прошло награждение победителей федерального этапа Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК — 2019». Проект «Добросовестный потребитель», представленный ООО «Концессии теплоснабжения», занял первое место в номинации «Лучший потребитель – надежный партнер».

Основная целью конкурса — стимулирование интереса средств массовой информации к деятельности компаний топливно-энергетического комплекса и профессии работника ТЭК, выявление и поощрение лучших журналистов, специализирующихся на освещении деятельности компаний ТЭК и государственной политике в этой области, а также выявление и поощрение лучших СМИ, объективно и профессионально информирующих общественность о развитии ТЭК.

«Концессии теплоснабжения» представили проект «Добросовестный потребитель», в котором рассказали о работе с абонентами в русле ответственного отношения к потреблению ресурсов, а также о противодействии воровству тепловой энергии в отопительный период.

Ресурсоснабжающая организация заинтересована в том, чтобы неплательщики не допускали накопления задолженности, но погасили ее добровольно, в досудебном порядке. И для этого компания всегда готова к диалогу с абонентами. Если же должники не идут на контакт, не прислушиваются к уговорам, не реагируют на уведомления о долге, к ним применяют крайние меры: принудительное взыскание долга через службу судебных приставов и ограничение подачи коммунальных ресурсов. Запрет выезда за границу, аресты имущества судебными приставами – это последствия нарушения волгоградцами закона РФ и сознательного нежелания платить по счетам.

В проекте, представленном «Концессиями теплоснабжения», также рассказывалось о противодействии воровству тепловой энергии в отопительном сезоне. Чтобы выявить и пресечь незаконное потребление энергоресурса, в минувшем осенне-зимнем периоде компания организовала запуск в систему теплоснабжения красителя. Благодаря этому мероприятию удалось пресечь воровство энергоресурса в четырех поселках города: Саши Чекалина, Веселая балка, Соляной, Верхняя Судоверфь. При этом было ликвидировано 44 незаконные врезки в систему отопления.

По итогам конкурса проект ООО «Концессии теплоснабжения» занял 1 место в номинации «Лучший потребитель – надежный партнер». Награждение прошло 4 октября в Москве.